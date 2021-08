Erkan Özerman ödül töreninde Edis’e çıkıştı: Arkanı dönüp gidemezsin!

Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri önceki akşam Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın organizasyonuyla bir tur gemisinde gerçekleşti. Ece Gürsel ve Yavuz Seçkin’in sunduğu tören sırasında herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

Organizatör Erkan Özerman ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada seyirciler arasında bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yerinden kalkarak törenden ayrılmak istedi.

Bunu görerek sinirlenen ve sahnede mikrofonu eline alan Özerman, “Çocuğum Edis… Gel buraya. Büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp, gidemezsin ama şimdi gidebilirsin” sözleriyle, şarkıcıyı azarladı.

"MORALİM BOZULDU"

Gazetecilerin, "Bu sözleri hakaret olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Moralim bozuldu." şeklinde yanıt veren Edis ise gecenin yapıldığı tekneyi terk etti.

"ŞARKICI OLMAK BAŞKA, STAR OLMAK BAŞKA!"

Ödül töreninin ardından konuyla ilgili konuşan Erkan Özerman, "Ben tanımıyorum, genç bir şarkıcı. Burada herkes ödül aldı. Bu arada genç bir delikanlı çıktı. Ben tanımadım çünkü televizyonda gördüğüm şaşaalı satış yok. Sanki ayıp olmasın diye bir yere giderken uğramış şekilde bir kıyafetle geldi. Büyük starların yanında adı geçiyor. Televizyonda seyrettim, şarkı söyleyişi ve dans edişi gerçekten istikbal vaad eden birisi ama burada gördüğümle o insanın hiçbir benzerliği yok. Şarkıcı olmak başka, star olmak başka... Star sahneye çıktığı zaman hareketi ve giyimiyle halkı eline alan insandır. Bundan da pek bir şey beklememek lazım. Bir de Edis için 'Türkiye'nin en önemli pop şarkıcısı' diyorlar. Hayır efendim... Sen beni tanımamış olabilirsin, hiç suçu yok çünkü yaşı belli. Bu buna öğretilmemiş. Bilseydi, yapmazdı. Sen kim olursan ol, sahnede bir büyüğün varsa arkanı dönüp, gidemezsin. Ha gitmek istersen de rezil olursun, saygısız olursun." dedi.

Edis, gecede 'Yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı' ödülünü aldı

"HASTALIĞINDAN DOLAYI DÜŞÜNEMEDİ"

Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği, 'Yılın En Duyarlı İyilik Hareketi' seçildi. Gecede Erkan Özerman ile Edis arasındaki gerginlik hakkında konuşan Levent, konuyla ilgili şunları söyledi:

Talihsiz bir durum oldu. Edis buraya gelirken, 'Ağabey bir uyuşma hissediyorum çünkü aşı oldum. Bugün rahatsızlık hissediyorum.' dedi. 'Olsun. Gelirsin, biraz oturur, gidersin.' dedim. O esnada sahnede konuşma varken farkına varmadı çocuk. Ben Edis'i iyi tanıdığım için öyle bir tatsızlık oldu. Hepimizin hataları vardır. Edis iyi niyetli bir çocuk. Hastalığından dolayı düşünemedi diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE KIVANÇ TATLITUĞ VE BURAK ÖZÇİVİT'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Özerman yıllar önce de KIvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit hakkında konuşmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarından birincilikle ayrılarak televizyon dünyasına da ilk adımını atmıştı.

Erkan Özerman, verdiği bir röportajda Kıvanç Tatlıtuğ için şunları söylemişti: “Havyarı zeytin ezmesi sanıyordu. Kültür okuldan alınır, görgü evden... Anne ve babası Kıvanç’a benim verdiğim değeri vermedi. Paris’te bir yemekte Catherine Deneuve’ü tanımadı. ‘Tanımıyorum kim o’ deyince herkes gülüştü, dalga geçti. Onu Paris’te üniversiteye yazdıracaktım ama lise diploması yoktu. Diplomayı şöhret olunca aldı.”

Yakışıklı oyuncu ile Best Model yarışmalarının kurucusu Erkan Özerman'ın mahkemelik olması da yıllarca tartışmalara neden oldu.



Özerman Burak Özçivit hakkında ise "Bir fotoğrafçı stüdyosunda ofisboyluk yapıyordu. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle çağırdım. Yarışmaya aldım ve elemeler sırasında yurtdışına gittim. Döndüğümde elemeler için seçilen fotoğraflar arasında onunkini göremedim, çöpe atmışlar. Çöplüğe atılan fotoğraflar arasından Burak Özçivit’inkini bulup çıkarttım. Bakın şimdi nerelerde. Beni asıl üzen şey, Burak bu olayı anlatırken “Organizatör, fotoğrafımı çöpten çıkartarak elemelere girmemi sağladı” demesidir. “Buralara gelmemi sağlayan Erkan Özerman’a teşekkür ederim” demek bu kadar mı zor!" demişti.