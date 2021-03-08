Erdal Beşikçioğlu ekranlara dönüyor

Detayları sır gibi saklanan dizinin yönetmen koltuğunda oturacak isim de belli oldu. Projeyi Şenol Sönmez yönetecek. Oyuncu kadrosu için çalışmaları süren dizi yakında sete çıkacak.

TEPKİ TOPLADI

Öte yandan Behzat Ç'nin ekrana gelecek olan yeni bölümlerinde Erdal Beşikçioğlu'nun yer almayacak olması sosyal medyada büyük tepki topladı.