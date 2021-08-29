banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
E-scooter’da yeni dönem!
E-scooter’da yeni dönem!
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?

Erciyes Motofest devam ediyor

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda bu yıl 4.’sü düzenlenen Erciyes Motofest, devam ediyor.

Magazin 29.08.2021, 16:08
Erciyes Motofest devam ediyor

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nda bu yıl 4.’sü düzenlenen Erciyes Motofest, devam ediyor.

Erciyes Dağı’nin 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Bölgesi’ndeki çadır kamp alanında devam eden festival renkli görüntülere sahne oluyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden festivale katılan motorcular, gün içerisinde çeşitli aktivitelerle eğlenme imkanı buluyor. Gündüz akrobasi gösterileri, yarışmalar ve çeşitli oyunların olduğu festival, akşamları ise konserle devam ediyor. Bugüne kadar Yusuf Güney, Sancak ve Ersan Er’in sahne aldığı festival 30 Ağustos’a kadar devam edecek.

Yorumlar (0)
31°
açık