Erciyes Dağı’nda -17 derecede kürk defilesi

Kayseri’nin turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı,-17 derecede moda etkinliğine ev sahipliği yaptı. Tasarlanan kürkler modaseverlerin beğenisine sunulurken ‘Winter Fashion Week’ defilesine dünyanın çeşitli ülkelerinden 30’a yakın manken katıldı.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Dağı, -17 derecede ‘Winter Fashion Week’ defilesine ev sahipliği yaptı. Defile için başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Brezilya, Kazakistan ve Azerbaycan gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden 30’a yakın manken geldi.

Serhan Çetinsaya: "Amacımız Kayseri’nin turizmine destek olmak"

Barış Küçükçifci’nin koreografisini üstlendiği defile öncesinde mankenler için parti düzenlendi. Tatilcilerin de yoğun ilgi gösterdiği partide eğlence doruğa çıktı. 2 bin 200 metre yükseklikte gerçekleşen defilede termometreler, hava sıcaklığını -17 derece olarak gösterdi. Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden Erciyes’te Winter Fashion Week defilesine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Artaş Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Çetinsaya, “2022 yılı ile birlikte Radisson Blu Mount Erciyes Otel’i 13 milyon dolarlık yatırımla turizme kazandırdık. Önümüzdeki dönemde de Erciyes’te turizmi canlandıracak etkinliklere destek vermeyi sürdüreceğiz. Türk turizmini kalkındırmak ve çok daha ileriye taşımak için 2022 yılında da çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Buradan kış turizmine ilgi duyan yerli ve yabancı bütün kayak severleri Erciyes’e davet ediyorum” dedi.