Engin Altan Düzyatan’ın Eminevim ile ikinci reklam filmi yayınlandı

Eminevim, markanın reklam yüzü olan Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı yeni reklam filmini yayınladı. Filmde araba, motosiklet ve karavanda göreceğimiz başarılı oyuncu Düzyatan, Eminevim’in “Var bir koltuk çıkanınız” mottosuyla bu kez yeni araç finansmanı kampanyasını tanıtıyor.

Eminevim, yeni reklam kampanyasını yayınladı. Reklam filminde bu kez Araç Finansmanı kampanyasını tanıtan firma, markanın reklam yüzü olan Engin Altan Düzyatan ile ikinci kez izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Hayatın seçimlerle şekillendiğini; araba, motosiklet veya karavan sahibi olmak isteyenlerin bu hayalden vazgeçmeyip, ona ulaşma yolunun Eminevim’den geçtiğini aktaran Engin Altan Düzyatan, izleyicilere faiz, uzayan vadeler ve yüklü taksitler olmadan da araba, motosiklet veya karavan alabilmenin mümkün olduğunu anlatıyor. Reklam filminde aynı zamanda, firmanın enflasyon korumalı yeni tasarruf finansman ürünü de tanıtılıyor. Alaaddin imzasıyla, Hacıyatmaz prodüksiyonluğunda çekilen reklam filminin yönetmen koltuğunda deneyimli isim Burcu Matur oturuyor.

Firma, ülke genelindeki 118 şubesiyle tam zamanında teslimat ilkesiyle bugüne kadar 220 bini aşkın ailenin ev, araba ve iş yeri finansman teslimatını gerçekleştirdi.