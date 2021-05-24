Engin Altan Düzyatan dolandırıldı!
Kendisini özel kalem müdürü olarak tanıtan bir kişi, akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan yardım istedi. Yardım çağrısına sessiz kalmayan oyuncu ise kişilere 3'er bin TL gönderdi. Kısa süre içinde kandırıldığını anlayan oyuncunun şikayetinin ardından kişiler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasından dava açıldı.
Engin Altan Düzyatan ile iş adamı Emre Kural'ı arayan bir şahıs kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı. Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncu ve Kural'dan para istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi.
CEZALARI ERTELENDİ
Sabah'ın haberine göre; Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan oyuncu, Kural'la birlikte şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma kapsamında Hacı Emin C. ve iş birlikçisi Kemal K. hakkında dava açtı. İki kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme cezayı 1 yıl 8 ay hapis ve 125 gün adli para cezasına indirip 5 yıl boyunca erteledi. Ancak Hacı Emin, alkollü araç kullanırken yakalanınca ertelenen cezasının açıklanması için ihbarda bulunuldu.