Enes Batur'un evini polis bastı!

23. yaş gününü kutlayan Ünlü Youtuber Enes Batur, Acarkent’teki villasında parti düzenledi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.

Gazete Vip’in Haberine göre; Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisini gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi.

Partiye katılan bir çok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.