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Enes Batur'un evini polis bastı!

23. yaş gününü kutlayan ünlü Youtuber Enes Batur'un evini polis bastı. Bir çok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3,500 TL cezai işlem uygulandı.

Magazin 10.04.2021, 19:17
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Enes Batur'un evini polis bastı!

23. yaş gününü kutlayan Ünlü Youtuber Enes Batur, Acarkent’teki villasında parti düzenledi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.

Gazete Vip’in Haberine göre; Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisini gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi.

Partiye katılan bir çok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

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