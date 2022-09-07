Son Dakika
Enerjisiyle tatilcileri coşturdu
Güzel şarkıcı Leyla Melda, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’de sahne aldı.
Magazin 07.09.2022, 16:10
Güzel şarkıcı Leyla Melda, önceki akşam Bodrum Bardakçı Koyu’ndaki Azka Otel’de sahne aldı.
Sevenlerinin karşısına beyaz bir elbiseyle çıkan Leyla Melda, repertuarında yer verdiği Türkçe şarkıların yanı sıra yabancı şarkılar da söyleyerek kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Enerjisiyle tatilcilere eğlenceli anlar yaşatan başarılı şarkıcı, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.
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|13
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|5
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|4
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|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
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|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
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|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
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|5
|5
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|4
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|3
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|3
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|10
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|3
|9
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|4
|7
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|4
|5
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|4
|5
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|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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