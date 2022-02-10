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Emre Kaya’nın eski eşi olan menajeri Demir’den "yaş" açıklaması

Ünlü popçu Emre Kaya, oyuncu ve model Merve Boluğur ile aşk yaşadıklarına ilişkin yazılıp çizilenlere sessiz kalmaya devam ederken, Merve Boluğur’un "Aşk değil iş" şeklindeki açıklamasının ardından şu günlerde, bu kez magazin gündeminde aralarındaki yaş farkının konu edilmesine, ünlü popçunun eski eşi olan menajeri Gizem Demir’den yanıt geldi.

Magazin 10.02.2022, 08:52
Emre Kaya’nın eski eşi olan menajeri Demir’den "yaş" açıklaması

Ünlü popçu Emre Kaya, oyuncu ve model Merve Boluğur ile aşk yaşadıklarına ilişkin yazılıp çizilenlere sessiz kalmaya devam ederken, Merve Boluğur’un "Aşk değil iş" şeklindeki açıklamasının ardından şu günlerde, bu kez magazin gündeminde aralarındaki yaş farkının konu edilmesine, ünlü popçunun eski eşi olan menajeri Gizem Demir’den yanıt geldi.

Ünlü Popçunun 2010 yılında tanıştığı, 2011 yılında evlendiği ve 2016 yılında ise karşılıklı anlaşarak boşandığı eşi Gizem Demir, onun adeta sağ kolu görevini üstleniyor. Boşanmış olmalarına rağmen birbirlerine çirkin sözler sarf etmeyip alışılmışın dışında bir tutumla tam tersi en iyi iki arkadaş olarak sırt sırta veren Emre Kaya ve Gizem Demir, sıra dışı boşanmış çift profili ile dikkat çekiyor.

Emre Kaya’nın başarısı için her zaman yanında olan, turnelerinde asistanı gibi görev yapan, sahne kostümünden ayağındaki ayakkabının seçimine kadar her şeyi ile bizzat ilgilenen Gizem Demir, magazin gündeminde Emre Kaya’nın Merve Boluğur ile arasındaki yaş farkının abartılarak yer alması konusuna açıklık getirdi.

Gizem Demir, konuya ilişkin açıklamasında, "Emre 1985 doğumlu. Nedense birçok kez 1981 doğumlu olarak yazıldı, çizildi. Yaşının neden abartıldığını anlayabilmiş değilim. Emre, Merve hanım ile birlikte ya da değil ona yorum yapmak bana düşmez ancak, onun menajeri olarak kamuoyuna mal olmuş, milyonlarca hayranı olan bir sanatçı ile ilgili yanlış bilgiyi düzeltmek de benim görevim” dedi.

Merve Boluğur’un 1987 doğumlu olduğunun belirtildiği magazin haberlerinde “Şaşırtan yaş farkı” gibi manşetler nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirten Gizem Demir, “Emre, yaş takıntısı olan bir insan değil” dedi.

Magazin dünyasına mesaj

Esprili üslubuyla, “Zaten Emre yaşını takıntı yapacak yaşa da henüz gelmedi” diyen Gizem Demir, şöyle devam etti:

“Benim magazin dünyasının değerli muhabirleri ve yazarlarından tek ricam doğru bilgilere yer versinler. Onlara saygımız ve sevgimiz sonsuz. Ancak, Emre ile ilgili hangi bilgiye ihtiyaç varsa bana gerek sosyal medya hesaplarımdan gerekse cep telefonumdan istedikleri zaman ulaşabilirler. Benim işim Emre Kaya markasıyla ilgili doğru bilgilendirmek.”

Gizem Demir, Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya’nın kendisinin de hayranlık duyduğu bir sanatçı olduğunu belirterek, “O hiçbir zaman özel yaşantısı ile gündeme gelmek istemedi. Müziğe olan tutkusu onun hayatının merkezidir. Yaptığı işe bu kadar saygı duyan ve seven bir başka insan tanımadım diyebilirim. Hayatındaki insanlarla ilgili yorum yapmayı da hiç sevmez* ifadelerine yer verdi.

Emre Kaya ve menajeri Gizem Demir’in evlilikleri geçtiğimiz yıllarda magazin gündeminde oldukça fazla konuşulmuştu. Bu evliliği gizledikleri iddia edilirken, "Neden gizleyelim, ikimiz de medeni iki insan olarak ayrıldık. Bunda utanacak bir şey yok. Biz çok iyi anlaşan ve sırt sırta vererek çalışan iki kankayız. Özel yaşantımızla ilgili gündeme gelmek istemediğimiz için açıklama yapma gereği duymadık. Ama bir şekilde duyulmuş biz de gizlemiyoruz. Keşke herkes bizim gibi ayrılsa" ifadelerini kullandı.

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