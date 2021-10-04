Emre Aşık’ı öldürmek için tetikçi tutan Yağmur Sarnıç’a hapis şoku!

Eski futbolcu Emre Aşık'ı boşanma aşamasındayken öldürtmek için iki kez tetikçi tutmakla suçlanan Yağmur Sarnıç'ın yargılanmasında sona gelindi.

Savcılık, Yağmur Sarnıç'ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sarnıç'ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Mahkeme heyeti, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara bir ay süre verdi.