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Emre Aşık’ı öldürmek için tetikçi tutan Yağmur Sarnıç’a hapis şoku!
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında olanlar magazin gündemine bomba gibi düşerken, son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Eski eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç’ın yargılanmasında sona gelindi. Savcılık, Yağmur Sarnıç’ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Yağmur Sarnıç’ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek’in ise 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.
Magazin 04.10.2021, 14:36
Eski futbolcu Emre Aşık'ı boşanma aşamasındayken öldürtmek için iki kez tetikçi tutmakla suçlanan Yağmur Sarnıç'ın yargılanmasında sona gelindi.
Savcılık, Yağmur Sarnıç'ın 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Sarnıç'ın tetikçileri olduğu öne sürülen Erdi Sungur ve Baycan Şenürek'in ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.
Mahkeme heyeti, son savunmalarını hazırlamaları için sanıklara bir ay süre verdi.