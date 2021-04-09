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Emre Aşık'ın Yağmur Sarnıç'a açtığı tazminat talebi reddedildi

Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'a açtığı tazminat davasını kabul edilmedi.

Magazin 09.04.2021, 11:39
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Emre Aşık'ın Yağmur Sarnıç'a açtığı tazminat talebi reddedildi

Eski futbolcu Emre Aşık, 2 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası süren eşi Yağmur Aşık’ın kendisini FETÖ üyesi olmakla suçladığını iddia etmişti. Aşık, 2 TL’lik tazminat davası açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Emre Aşık ile Yağmur Aşık katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

GEREKÇESİ SONRA AÇIKLANACAK

Mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emre Aşık’ın açtığı davayı reddetti.

(Ensonhaber)

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