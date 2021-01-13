Emir Taro Tekin kimdir?

EMİR TARO TEKİN KİMDİR?

Emir Tarık Tekin, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tarık Emir Tekin şuanda24 yaşındadır. Emir Taro Tekin, Metin Tekin ve Şevval Sam'ın oğullarıdır. Uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Taro Emir, Oxford'dan drama eğitimi almış ve3 yıl boyunca Amerika'da yaşamıştır. Amerika'da bir çok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Taro Emir Tekin eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye gelmiştir. Can Evrenol'un dikkat çeken Çıplak dizisinin ilk sezonunun sonlarına Bulut rolüyle katılan Emir Taro Tekin, oyunculuğu ve tarzıyla dikkat çekmiştir. Şimdilerde Çıplak 2. sezon için için hazırlanan Taro Emir, aynı zamanda Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterine hayat vermektedir.