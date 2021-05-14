Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül kaç yaşında, aslen nereli? Sibel Can ve Emir Sarıgül aşk mı yaşıyor?

Türk iş insanı ve siyasetçidir, 1999-2014 yılları arasında İstanbul'un Şişli ilçesinin belediye başkanlığını yapan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül kaç yaşında, aslen nereli?

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

1999-2014 yılları arasında İstanbul'un Şişli ilçesinin belediye başkanlığını yapan Mustafa Sarıgül'ün oğlu olarak bildiğimiz Emir Sarıgül 40 yaşındadır. Yeditepe Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Sarıgül, Londra'da da master eğitimini tamamladı.İnşaat alanında birçok başarılı işlere imza atan Emir Sarıgül,Maritza Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

SİBEL CAN EMİR SARIGÜL

Buket Aydın ile ayrılan iş adamı Emir Sarıgül'ün Sibel Can ile Bodrum'da tatil yaptığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkındaki iddialara cevap veren Sarıgül, "Basında yer alan haberlere sadece gülüyorum. Beni yıpratmak İçin bilinçli çıkartılan haberler, Allah'a havale ediyorum" dedi.