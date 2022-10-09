Son dönemlerin en çok dinlenen şarkıcıları arasında yer alan Emir Can İğrek, Bursa’da sevenleri ile buluştu. Bursa’da eğlence mekanında yaklaşık 1 senedir sahne almayan İğrek, Bursa dinleyicisi ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Nalan" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ve ardı ardına yayınladığı "Sapa", "Dargın", "Memur", "Kor", "İntiaşk" gibi hitlerle yükselişini sürdüren genç yıldız Emir Can İğrek, Bursa’da sahne aldı.

Konserin ilk bölümünde ‘Beyaz Skandalım’, Dargın, Müzik Kutusu, Nalan gibi en popüler şarkılarına yer veren İğrek, Bursa dinleyicisinin coşkusu ile enerjisi yüksek bir konsere imza attı.

‘Kor’ şarkısının 1. Yılını kutladı

1 sene önce çıkarmış olduğu ‘Kor’ şarkısının senesini kutlayan İğrek şu sözleri söyledi; ‘Bugün bu şarkının 1. Yılı. Geçen sene bugün çıkmış bu şarkı. Tam 1 sene olmuş. 1 senede çok şeyler yaşandı. Güzel şeyler yaşandı genel olarak. Hayallerimizin konserlerini yaptık bu sene ve bu şarkı bizimleydi.’ diyerek ‘Kor’ şarkısını seslendirdi.

Yeni teklisi ‘Beyoğlu’nu seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ‘Ecza Deposu’, ‘Zemin’, ‘Franco’, ‘Çiftetelli’ ve ‘Akşamcı’ gibi 1. Bölüme nazaran daha hareketli parçalar ile coşkuyu arşa çıkartan sevilen şarkıcı, geçtiğimiz gün yayınladığı yeni teklisi ‘Beyoğlu’ şarkısını yoğun istek üzerine okudu. Şarkıyı 1 günde mekanı dolduran binlerce Bursalı müzikseverin hep bir ağızdan seslendirmesinden mutluluk duyan İğrek, sık sık dinleyicileri ile etkileşimde kalarak şarkılarını eşlik etmelerini sağladı.

Sahne performansı ile göz dolduran İğrek, orkestrasıyla birlikte coşkuyu arttırdı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İğrek, performansıyla göz doldurdu.