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Emel Sayın: Ölmedim

Kalp krizi geçirdiği ve öldüğü yönünde haberlerle gündeme gelen ünlü sanatçı, hakkında çıkan iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

Magazin 19.04.2021, 13:34
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Emel Sayın: Ölmedim

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından, ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. İddialara yanıt veren Sayın, iyi olduğunu duyurdu.

"ALLAH AKIL SAĞLIĞI VERSİN"

Sanatçı, öldüğü yönündeki iddialara Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt vererek, "Gördüğünüz gibi gayet iyiyim, bu asılsız bir haber. Ama niye böyle şeyleri yaptıklarını anlamıyorum.

Allah akıl sağlığı versin. Ne olur kimseye yapmayın." dedi.

(Ensonhaber)

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