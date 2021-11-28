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Elkızı'nın Resul Bozdağlı'sı Fikret Kuşkan hastanelik oldu
FOX TV'de yayınlanan Elkızı dizisinde Resul Bozdağlı karakterine hayat veren Fikret Kuşkan evinin merdivenlerin düşmesi sonucu hastanelik oldu.
Magazin 28.11.2021, 11:15
Elkızı dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Fikret Kuşkan, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayranlarını korkuttu.
Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahede altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi. Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.