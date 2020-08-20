Son Dakika
Ege’nin serin sularına kendini bıraktı
ŞARKICI TUĞBA EKİNCİ, ÖNCE GÜN BODRUM TİLKİCİK KOY'UNDA KENDİNİ EGE’NİN SERİN SULARINA BIRAKTI. SAATLERCE DENİZDEN ÇIKMAYAN GÜZEL ŞARKICI FİT VÜCUDU İLE GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI
Magazin 20.08.2020, 14:45
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Şarkıcı Tuğba Ekinci, Bodrum Tilkicik Koy’unda kendini Ege’nin serin sularına bıraktı. Saatlerce denizden çıkmayan şarkıcı bol bol yüzdü.
Tuğba Ekici, Yalıkavak’ta bir Beach’te denize girerken görüntülendi. Geçen ay çıkarttığı yeni single "Son Dakika" ile müzik listelerinde en çok dinlenenler arasına giren Ekinci, klip yorgunluğunu Bodrum’da tatil yaparak attı.
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