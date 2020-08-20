Ege’nin serin sularına kendini bıraktı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Bodrum Tilkicik Koy’unda kendini Ege’nin serin sularına bıraktı. Saatlerce denizden çıkmayan şarkıcı bol bol yüzdü.

Tuğba Ekici, Yalıkavak’ta bir Beach’te denize girerken görüntülendi. Geçen ay çıkarttığı yeni single "Son Dakika" ile müzik listelerinde en çok dinlenenler arasına giren Ekinci, klip yorgunluğunu Bodrum’da tatil yaparak attı.