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Efecan Şenolsun'a 10 yıl hapis istemi!

Efecan Şenolsun'un aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Şenolsun'un "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması, "alenen hakaret" suçunu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediğinden bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Magazin 05.02.2021, 17:49
2003
Efecan Şenolsun'a 10 yıl hapis istemi!

Dizi oyuncusu Efecan Şenolsun'un aynı dizide rol aldığı oyuncu Elit İşcan'a yönelik cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Elit İşcan, sanık Efecan Şenolsun ve avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Müslüm Erboğa esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Efecan Şenolsun ile müşteki Elit İşcan'ın 7 Haziran 2018 tarihinde çekimleri yapılan bir dizide aynı sette beraber çalıştıkları anlatıldı.

Olay günü müşteki İşcan'ın karavanda bulunduğu sırada sanık Şenolsun'un geldiği anlatılan mütalaada, yanlarında başka şahısların da bulunduğu sırada aralarında sürtüşme yaşandığı, ardından müşteki İşcan'ın dışarı çıkıp duvar üstünde oturduğu sırada sanık Şenolsun'un yanına gelerek, öpmeye çalıştığı ve belinden tuttuğu kaydedildi.

Mütalaada, bu sırada müşteki İcan'ın kendisini geri çektiği ancak sanık Şenolsun'un aradan bir süre geçtikten sonra arkasından gelerek sarılmaya çalıştığı ve cinsel saldırıda bulunduğu kaydedildi.

10 YIL HAPİS İSTEMİ

Mütalaada, bu nedenle sanık Efecan Şenolsun'un "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması, "alenen hakaret" suçunu işlediğine dair yeterli delil elde edilemediğinden bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki Elit İşcan, sanığın hakaret suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Efecan Şenolsun da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Söz verilen taraf avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un internet üzerinden yayınlanan bir dizide birlikte rol aldıkları anlatılıyor.

İddianamede, Efecan Şenolsun'un rol arkadaşı Elit İşcan'a yönelik "İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla 7 yıl 9 ay 15 günden, 17 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

EFECAN ŞENOLSUN: YARGILAMA PROSEDÜRÜ DEVAM EDİYOR

28 yaşındaki Şenolsun, kararın ardından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

İki buçuk yıldır devam eden davanın bugünkü duruşmasında şikayet üzerine bu davayı açan savcılık makamı mütalaasını vermiştir. Nihai kararı 11 Şubat 2021 tarihindeki duruşmada hakim verecektir. Yasalara göre yargılama prosedürü devam ediyor. Müşteki tarafından başından beri medya kanalıyla yanıltılmaya çalışılan kamuoyu şimdi de sanki dava sonuçlanmış, mahkeme hüküm vermiş gibi yönlendirilerek kamuoyu tekrar etki altına alınmaya çalışılıyor. Tek taraflı ve çarpıtılmaya çalışılan bilgilere itibar edilmemesini, özellikle rica ediyorum. Mahkemenin vereceği kararın adil ve gerçekleri ortaya çıkaracak nitelikte olacağına inancım tamdır.

"SENARYO GEREĞİ SÖYLEDİM"

Efecan Şenolsun, 2019 yılında suçlamaları kabul etmediğini şu sözlerle ifade etmişti:

Kesinlikle rol arkadaşım olan mağdureye yönelik hakaret ve cinsel saldırı içeren söz ve davranışlarda bulunmadım. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim. 'Yaşamayanlar' dizisinin son çekimleri gece sabaha karşı gerçekleşiyordu. Hazırlıklarımızı genelde biz oyunculara tahsis edilen karavanda yaparız. Ben olay günü karavandayken mağdureye yönelik hakaret içerikli sözüm olmamıştır. Aramızda herhangi bir gerginlikte yaşanmamıştır. Dizi internette yayınlandığı için ahlaka aykırı sözler de sarf ettiğimiz oluyordu. Senaryo gereği, 'Allah belanı versin' şeklinde söz sarf etmem gerekiyordu. Bu diyaloğu çekim yapılmadan önce tekrarlamışımdır. Ancak kesinlikle mağdureye yönelik değildir.

"KENDİSİYLE HİÇ YALNIZ KALMADIK"

Şenolsun, savunmasının devamında,"Çekim yapılan yerde yıkık bir bina duvarı vardı. Bu bölüm çekim alanının ortasında kalıyordu ve etrafta oyuncular, çekim ekipleri vardı. Kendisine sarılmam, öpmeye çalışmam, böyle bir ortamda zaten mümkün değildir. Sette o anda 40-50 civarında kişi vardı. Olay günü kendisiyle hiç yalnız kalmadık. Sürekli yanımızda insanlar vardı. Kendisine hiçbir şekilde cinsel saldırı yahut tacizde bulunmadım. Böyle bir isnatta bulunulmasını sindiremiyorum" demişti.

"SARILARAK, BENİ ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Müşteki Elit İşcan ise sanıktan şikayetçi olduğunu ve manen zarar gördüğünü söylemişti.

İşcan, beyanının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

Olay günü sanık karavanda bana 'Allah belanı versin, yanıma yaklaşma' diyerek, karavanı terk etti. Bu durum karşısında gerildim ve olayı prodüksiyon amirine anlattım. Kendisi bana, 'Efecan şu an alkollü, bir şey yapamıyoruz. İdare etmeye çalışıyoruz' dedi. Çekim alanının içerisinde bulunan yıkık bir bina duvarının üzerinde otururken sanık yanıma geldi. Bana yandan sarılarak öpmeye çalıştı. Ben de kendimi geri çektim ve bu sebeple öpemedi. Ben olay yerinden uzaklaşırken görmediğim bir esnada arkamdan gelerek bana sarıldı. Kendisini iterek 'Git başımdan' dedim. Bunun üzerine bana küfürler etti. Daha sonra oradan uzaklaştım.

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