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Edis’ten Zeynep Bastık açıklaması: O benim kardeşim!
Geçtiğimiz aylarda Zeynep Bastık ile dans videosu sosyal medyada gündem olan şarkıcı Edis, konu hakkında ilk kez açıklama yaptı. Edis, katıldığı programda, "Zeynep benim kardeşim" dedi.
Magazin 03.11.2021, 13:49 03.11.2021, 13:55
Ünlü şarkıcı Edis, meslektaşı Zeynep Bastık ile gündeme oturan samimi dans videosu hakkında ilk kez konuştu. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Edis, konuya açıklık getirdi.
Ünlü şarkıcı Edis, “Her şeyden önce biz Zeynep’le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi menajerim” dedi.
"Önce güldüm ama sonrasında üzüldüm"
Yazılanlara gülüp geçtiğini söyleyen Edis, “Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı” ifadelerini kullandı.