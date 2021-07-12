Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril kamera karşına geçti

Coca Cola’nın reklam kampanyası için bir araya gelen Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril yeni bir şarkıya imza attı.

‘Kâinat’, dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Coca Cola reklam kampanyası için bir araya gelen Edis, Anıl Piyancı ve Ekin Beril sözlerini birlikte yazdıkları Kâinat parçasına klip çekti. Ekin Beril ve Anıl Piyancı tarafından bestelenen şarkının düzenlemesi Ozan Çolakoğlu’na ait. Beraber yaptıkları ortaklık adına duygularına paylaşan Ekin Beril, farklı tarzlarda ama tek noktada buluştuklarını belirterek ‘kâinatın incisi’ olduklarını söyledi. Anıl Piyancı ise şarkı ismi olarak belirledikleri Kâinat’ın kendisine ve müziğine her zaman ilham verdiğini belirtti. Edis; Ekin Beril ve Anıl Piyancı’yla yazın ritmini yükseltmek için bir araya geldiklerinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yakında klibiyle de yazın ritmini yükseltecek Kâinat şarkısı, dijital müzik dinleme platformlarında müzikseverlerle buluşuyor.