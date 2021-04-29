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Eda Taşpınar: Yalnız olmayı seviyorum

Uzun bir tatilden dönen Eda Taşpınar, aşk hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Magazin 29.04.2021, 18:26
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Eda Taşpınar: Yalnız olmayı seviyorum

Koronavirüs salgınında eve kapanmak istemeyen sosyetenin ünlü ismi Eda Taşpınar, Meksika'nın yolunu tutmuştu. Birkaç ay önce Çağrı Atakan’dan ayrılan Taşpınar, özel hayatına dair konuştu.

"BEN TAMIM"

Aşkta bir türlü yüzü gülmeyen Taşpınar, "Yalnız ve özgür olmayı seviyorum. Ben tamım!Bu nedenle birinin beni tamamlamasına ihtiyacım yok.

"GELENİ, OLUP BİTENİ KABULLENİYORUM"

Aşk; iletişim, anlayış ve merhamet içeren bir seçimdir. Akışta kalıp, geleni ve olup biteni kabulleniyorum. Sanırım bu kabullenişin getirdiği sükunet de bağımlı olduğum tek şey." dedi.

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