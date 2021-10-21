Ece Üner, çocuklar söz konusu olunca sinirlerine hakim olamadı: Çocuklar üzerinden pazarlık edemezsiniz!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Ece Üner ile Susma'nın bugün yayınlanan 52. bölümünde Ali, Naime ve İbrahim arasında beklenen büyük yüzleşmede ikinci perde! Tarafların sürekli birbirini suçladığı yüzleşmede Ali'nin çocukları üzerinden Naime'ye yaptığı tehdit ortalığı karıştırdı! Ece Üner bu tehdit karşısında tepkisini ortaya koydu. Canlı yayında gergin anlar yaşandı! Kanal D'de Ece Üner'in sunduğu 'Susma' programında, büyük yüzleşme gerçekleşti. Naime'ye yaşattıklarıyla herkesin tepkisini toplayan Ali, canlı yayında Naime ve İbrahim ile yüzleşti. Ancak soruları cevapsız bırakan Ali, mağdur edildiğini, aldatıldığını dile getirdi.

ECE ÜNER SİNİRLENDİ: ''ÇOCUK, MAL DEĞİL!''

Naime'yi çocuklarını göstermemek ile tehdit eden Ali'ye sinirlenen Ece Üner, şu ifadeleri kullandı: "Bu bir tehdittir. Çocuklar üzerinden pazarlık edemeyiz. Bunu asla kabul etmiyorum. Çocuk mal değil. Nasıl oluyor çocuklar için canımı kanımı veririm, ben de bu çocukların sağlıklı ortamda büyümesi için, Türkiye'deki bütün bu mağdur edilen çocuklar için canımı kanımı veririm. Çocuk deyince benim sinirlerim kalkıyor. Hiçbir şekilde ortaya koyamazsınız çocukları."