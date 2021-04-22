Ece Seçkin: Zor şeyleri başarmanın zamanı geldi

Şarkıcı Ece Seçkin, pandemi döneminde egzersizlerini ihmal etmeyen ünlü isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Seçkin, önceki gün spor sonrası adeta karın kaslarını gözler önüne serdi.

29 yaşındaki şarkıcı, "Antrenmandan bir an sonra... Zorlayıcı ama eğlenceli bir yoldu. Artık daha da zor ve zorlayıcı şeylerin başarılmasının zamanı geldi" notunu düştü. Ece Seçkin'in paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

(Habertürk)