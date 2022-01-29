ECE SEÇKİN SEVENLERİNİ HEYECANLANDIRDI! KAPAK PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ ALDI!

Yeni projesi Sen Hala Ordasın’ın kapak görselini paylaşan muhteşem yıldızın giydiği kostüm sevenlerinin beğenisini kazanırken Ece Seçkin'in bu paylaşımları takipçilerini oldukça heyecanlandırdı.

Yeni yıla çok iddialı bir başlangıç yaparak müzik listelerini sallayacak olan Ece Seçkin'in yeni şarkısı Sen Hala Ordasın, 4 Şubat Cuma günü dinleyicilerle buluşacak.