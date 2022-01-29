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ECE SEÇKİN SEVENLERİNİ HEYECANLANDIRDI!
Türk pop müziğinin zirvedeki bir numarası Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sözleri ve müziği Bilal Sonses imzalı yepyeni şarkısı ‘Sen Hala Ordasın’ı müjdeledi.
Magazin 29.01.2022, 10:58
Yeni projesi Sen Hala Ordasın’ın kapak görselini paylaşan muhteşem yıldızın giydiği kostüm sevenlerinin beğenisini kazanırken Ece Seçkin'in bu paylaşımları takipçilerini oldukça heyecanlandırdı.
Yeni yıla çok iddialı bir başlangıç yaparak müzik listelerini sallayacak olan Ece Seçkin'in yeni şarkısı Sen Hala Ordasın, 28 Ocak Cuma günü dinleyicilerle buluşacak.