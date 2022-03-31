Ece Seçkin'in sarı lacivert elbisesi olay oldu!

Konser öncesi İtalya’dan getirttiği lacivert kumaşlara örülü altın sarısı işlemelerle özel olarak hazırlanan elbisesini paylaşan Ece Seçkin, sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.

Güzel pop yıldızı paylaşımına şu notları düştü; ‘’Klübüm için sahneye çıkmanın heyecanı ve gururuyla!