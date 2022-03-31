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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Uzlaştırma fiyatları doğalgaz ve ithal kömür santralleri için megavatsaat başına 2 bin 500 lira olarak belirlendi. Diğer santraller için bin 200 lira olarak kararlaştırılmış oldu. Böylece santrallerin ü
Ece Seçkin'in sarı lacivert elbisesi olay oldu!
Türk pop müziğinin zirvedeki isimlerinden Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan Merit Park Hotel'de Fenerbahçeli İş Adamları Derneği’nin özel balosunda muhteşem performanslara imza attı.
Magazin 31.03.2022, 10:47
Konser öncesi İtalya’dan getirttiği lacivert kumaşlara örülü altın sarısı işlemelerle özel olarak hazırlanan elbisesini paylaşan Ece Seçkin, sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.
Güzel pop yıldızı paylaşımına şu notları düştü; ‘’Klübüm için sahneye çıkmanın heyecanı ve gururuyla!