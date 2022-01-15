ECE SEÇKİN GÖZLERİ KAMAŞTIRAN AYAKKABILARI İLE OLAY OLDU!

Süper mini eteğinin üzerine giydiği kısa ceketi ve ceketinin içinde yer alan parlak büstiyeri ile dudakları uçuklatan Ece Seçkin, fuşya rengi yüksek topuklu platform ayakkabıları ile sosyal medya gündemine damgasını vurdu.

İddialı tarzı ile binlerce beğeni alan başarılı yıldızın ayakkabılarına yapılan esprili yorumlar sosyal medyayı sallarken Versace marka fuşya ayakkabıların, Beyonce, Chiara Ferragni ve Bella Hadid gibi dünya yıldızlarının favorisi olduğu ortaya çıktı.

Her defasında paylaşımlarıyla yeri yerinden oynatan güzelliği, tarzı ve duruşu ile binlerce kişinin yüreğini hoplatan Ece Seçkin’e Türkiye’de ilk ve tek olan bu ayakkabıyı eşi Çağrı Terlemez’in hediye ettiği belirlendi.