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Ece Ronay kimdir?
Çıkardığı ‘Şiki Şiki’ şarkısı ile adını duyuran Ece Ronay son olarak Git Çatla şarkısıyla beğeni toplamıştı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay magazin gündemini çalkaladı.
Magazin 11.10.2021, 12:32
ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Son dönemlerde çıkarttığı şarkıların birçoğu trendlere girmiştir.
Ece Ronay kaç yaşında : 29 yaşında
Ece Ronay nereli : Diyarbakır
Ece Ronay mesleği ne : Şarkıcı, Müzisyen
Ece Ronay ilk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olmuştur. Karpuz şarkısı Youtube'da şuana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlenmiştir. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ece Ronay'ın İnstagram'da toplamda 1.1 milyon takipçisi vardır.
ECE RONAY ŞARKILARI
Karpuz : 76 milyon izlenmiştir.
Hıyar : 15 milyon izlenmiştir.
Şiki Şiki : 84 milyon izlenmiştir.
Baba Yorgun : 43 milyon izlenmiştir. (Ece Ronay&Tefo)
Sevesim : 13 milyon izlenmiştir.