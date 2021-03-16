Ece Erken: ''Ergenlikti, saçmaladım''

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşadığı haberleri uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftten Ece Erken, merak edilenlerini anlattı. Ünlü sunucu, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.

Evlenmek istiyor musunuz?



'Yok' desem yalan olur, 'evet' desem de yalan olur. Çok kafam karışık bu konuda. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Ben evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor... Ama kapım aralık, tam açık değil...

Alişan ile neden küstünüz? Demet Akalın ile barıştığı için mi?



Hayır, barışma şeklinden dolayı küstüm. Alişan, Demet ile ilgili hepimize ağır laflar söylerdi. Söylemiş de olabilir, sonra barışmış da olabilir. Ama sonrasında ağlayarak barışması daha iki gün önce tweetler atıp, fotoğraflar koyması beni rahatsız etti. Allah çok mutlu etsin, bence doğrusu bu. Demet ile karakter daha çok anlaşıyorlar yakışıyorlar. Allah dostluklarını bozmasın.

Şafak Mahmutazıcıoğlu ile birlikte misin?



Evet, birlikteyiz.



Tekrar anne olmak ister misin?



İstiyorum, konuşuyoruz da olabilir. Kısmet...

Çocuğunuz babasıyla görüşüyor mu?



Zorlandığım bir soru çünkü Serkan Katar'da yaşıyor. Maalesef iyi bir baba değil. Kendi de zaten söyleyecektir. Görüşmüyorlar, telefonlaşıyorlar.

Estetik var mı?



Burnumda var. Daha önce de söylemiştim. Nefes alamadığımdan dolayı ameliyet oldum. Botoks da var. Onun dışında da dolgu yaptırdım ama pişman oldum. O dolguyu da aldırdım.

Arabayı neden çizdiniz?



Malum şahıs beni çok sinirlendirdi. Aslında çizmeyecektim, bir şey yazacaktım. Ama keskin bir şey bulamadım. Aynayı büktüm. Şu anki aklım olsa yapmazdım. Ergenlikti, pişmanım, üzgünüm, saçmaladım...

NELER OLMUŞTU?



Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.



Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.

OTOMOBİLLERE SALDIRDI



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun o dönem eşi olan Benan Mahmutyazıcıoğlu ise, Ece Erken'in, gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Mahmutyazıcıoğlu, ardından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

İSTİFA ETTİ



Aşkını canlı yayında ilan eden Ece Erken, gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etti.



Ardından Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine verdiği boşanma davası belgesini kendisine verdiğini ve ilişkilerinin boşanma davasından sonra başladığını söyledi.



Ancak dava belgesinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Erken'in boşanma belgesini paylaşmasından sonra ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:



*Boşanmamın Ece ile alakası yoktur.



*İsim Ece Erken yerine başka biri olsaydı bu konu kimsenin umrunda olmayacak, kimse de bu durumdan haberdar olmayacaktı.



*Eşimden ayrılma kararı aldığım ve evden uzakta yaşadığım bu dönemde Ece ile tanıştım ve bir ilişkim oldu.



*Ancak bu kararı alma sebebim kesinlikle Ece değil. Bu yüzden Ece'nin suçlanması beni rahatsız ediyor.



*Ece'den başka da bu süreçte yaşadıklarım oldu.



*Bu olayda sorumlu kişi benim.



*Boşanma davası açtım ve belgeyi ben Ece'ye verdim.



*Fakat anlaşmalı boşanma davasında her şeyimi verecektim ama bundan vazgeçtim. Sonra yeniden bir dava açtım. Boşanma fikrimden vazgeçmedim.

Kaynak: haberturk.com.tr