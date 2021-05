Ekranların çok sevilen "Yasak Elma" isimli dizisine transfer olmasıyla birlikte Ece Dizdar'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Ece Dizdar kimdir? İşte güzel oyuncunun biyografisi.

ECE DİZDAR KİMDİR?

Ece Dizdar, 23 Kasım 1981'de İstanbul'da hayata gözlerini açtı. Babasının çeşitli denizaltılardaki görevleri sebebiyle küçük yaşlardan itibaren Türkiye’nin birçok lokasyonunda ve Pakistan, Belçika, İngiltere gibi farklı ülkelerde yaşama şansı bulmuştur. Ülke ülke dolaşırken eğitimini genelde DoDDS Amerikan okullarında okumayı tercih etti. Ortaokul zamanlarında ise Belçika’da müzikal oyunculuğu, ses ve dans üzerine çok kıymetli hocalardan eğitim aldı ve bu sürede 2 yıl boyunca çocuk konservatuarı etkinlikleri bünyesinde sahne deneyimi yaşadı.

Ece Dizdar, üniversite eğitiminde ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi ve daha sonra Londra’ya taşındı. ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak girdi ve burada bir kez daha oyunculuk eğitimi aldı. Hemen ardından profesyonel oyunculuk kariyerine başlangıç gerçekleştirdi. Ece Dizdar, Tiyatro DOT kapsamında Shopping and Fzx ve Festen gibi dünyaca ünlü oyunların Türkçe çevirilerini yaptı.

Ece Dizdar, oyunculuğun yanında profesyonel reklam ve tanıtım dublaj sanatçısıdır. Hala İngiltere’de yaşayan güzel oyuncu zaman zaman Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinema alanlarında oyunculuk yapmaktadır.

ECE DİZDAR'IN OYUNCULUK KARİYERİ

Ece Dizdar, En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisi ile birlikte adını duyurmaya başladı. Bu projenin sonrasında kariyerine 2003 yılında oynadığı ikinci dizisi Esir Şehrin Gözyaşları ile sağlam adımlarla ilerledi. 2004 yılında ise oynadığı Hayalet dizisinin ardından oyunculuk kariyerine ara verdi.

Ece Dizdar, 2011 yılında Karakol adlı dizide 'Dicle' karakterini oynadı. 2012'de ise TRT'de yayınlanan Şubat adlı dizide 'Yeşim' karakterine hayat verdi. Güneşi Beklerken adlı televizyon dizisinde 'Melda' karakterine hayat verdi. Oyuncunun son televizyon dizisi ise "Beş Kardeş" adlı televizyon dizisinde 'Şevval' karakteri oldu. Ece Dizdar 2019 yılında dijital video izleme platformu BluTv'de yayınlanan Alef adlı dizide oynadı ve bu diziyle birlikte birçok övgü yakaladı.

ECE DİZDAR'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 - Küçük Şeyler- Yön: Kıvanç Sezer

2019 - Alef

2017-2018 Siyah Beyaz Aşk (İdil)

2016 - Arkadaşlar İyidir (Leyla)

2015 - Beş Kardeş (Şevval)

2013 - Güneşi Beklerken (Melda)

2013 - Çekmeceler- Yön: Mehmet Binay, Caner Alper

2012 - Şubat (Yeşim)

2011 - Karakol (Dicle)

2007 - Getting It On, Yön: Chris Menaul, Londra,

2005 - Percy Circus, Skint n Minted PRODÜKSİYONU, Yön: Kenny Strickland, Londra

2004 - Hayalet (Funda)

2004 - Simbiyotik

2003 - Esir Şehrin Gözyaşları (Patric'in karısı)

2002 - En Son Babalar Duyar