Ece Barak’tan Yeni Şarkı “Hadi Baştan”

Sözü ve müziği sevilen müzisyen Ece Barak’a ait “Hadi Baştan”ın düzenlemesi Yiğit Avcı, mix ve masteringi ise Emre Kaya tarafından yapıldı. Yeni şarkının video klibi Merve Hüriyet, yönetmenliğinde çekildi.

“Hadi Baştan” ilhamını ikinci şanslardan alıyor. Bizlere tatlı bir tanışmanın yarattığı heyecanla yapılabilecek hataları görmezden gelerek, baştan başlamanın hikâyesini anlatıyor.

Hadi Baştan’ın aranjesi Yiğit Avcı, mix ve masteringi ise Emre Kaya tarafından yapıldı.

Avrupa Müzik markası ile 3 Eylül Cuma günü yayımlanan “Hadi Baştan”ı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.

Hadi Baştan Şarkı Sözleri

Birdenbire karşıma çıktın bir arkadaş davetiyle

Hiç aklımdan bile geçmezdi etkileneceğim böyle

Nasıl güzel uydu sohbet

Nasıl güzel oldu her şey birden

Yine de eline hâkim

Tutmasaydın keşke

Ah hadi baştan

Biraz da yavaştan

Hadi baştan

Ama bu sefer akıllan

Karşımda tam benlik bir adam

Baldan tatlı gülmesiyle

Hiç aklımdan bile geçmezdi

Etkileneceğim böyle

Nasıl güzel tuttu muhabbet

Nasıl güzel oldu her şey birden

Yine de sakin kalıp

Bekleseydin keşke

Baştan, yavaştan, akıllan sen

Nasıl güzel tuttu muhabbet

Bir enerji çıktı içimizden hayret

Yine de diline hâkim