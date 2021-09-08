banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni

Ece Barak’tan Yeni Şarkı “Hadi Baştan”

“Uzak”, “Kaybeden”, “Yıktın”, “On Guard”, “Deniz Molası”, “Anılar” ve “Güneş Açtı” çalışmalarıyla beğeni toplayan ve müzik listelerinde yer alan Ece Barak, önümüzdeki aylarda yayınlayacağı EP’sinde yer alan “Hadi Baştan” isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Magazin 08.09.2021, 09:11
Ece Barak’tan Yeni Şarkı “Hadi Baştan”

Sözü ve müziği sevilen müzisyen Ece Barak’a ait “Hadi Baştan”ın düzenlemesi Yiğit Avcı, mix ve masteringi ise Emre Kaya tarafından yapıldı. Yeni şarkının video klibi Merve Hüriyet, yönetmenliğinde çekildi.

“Hadi Baştan” ilhamını ikinci şanslardan alıyor. Bizlere tatlı bir tanışmanın yarattığı heyecanla yapılabilecek hataları görmezden gelerek, baştan başlamanın hikâyesini anlatıyor.

Hadi Baştan’ın aranjesi Yiğit Avcı, mix ve masteringi ise Emre Kaya tarafından yapıldı.

Avrupa Müzik markası ile 3 Eylül Cuma günü yayımlanan “Hadi Baştan”ı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.

Hadi Baştan Şarkı Sözleri

Birdenbire karşıma çıktın bir arkadaş davetiyle

Hiç aklımdan bile geçmezdi etkileneceğim böyle

Nasıl güzel uydu sohbet

Nasıl güzel oldu her şey birden

Yine de eline hâkim

Tutmasaydın keşke

Ah hadi baştan

Biraz da yavaştan

Hadi baştan

Ama bu sefer akıllan

Karşımda tam benlik bir adam

Baldan tatlı gülmesiyle

Hiç aklımdan bile geçmezdi

Etkileneceğim böyle

Nasıl güzel tuttu muhabbet

Nasıl güzel oldu her şey birden

Yine de sakin kalıp

Bekleseydin keşke

Baştan, yavaştan, akıllan sen

Nasıl güzel tuttu muhabbet

Bir enerji çıktı içimizden hayret

Yine de diline hâkim

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0