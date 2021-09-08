Ece Barak’tan Yeni Şarkı “Hadi Baştan”
“Uzak”, “Kaybeden”, “Yıktın”, “On Guard”, “Deniz Molası”, “Anılar” ve “Güneş Açtı” çalışmalarıyla beğeni toplayan ve müzik listelerinde yer alan Ece Barak, önümüzdeki aylarda yayınlayacağı EP’sinde yer alan “Hadi Baştan” isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.
Sözü ve müziği sevilen müzisyen Ece Barak’a ait “Hadi Baştan”ın düzenlemesi Yiğit Avcı, mix ve masteringi ise Emre Kaya tarafından yapıldı. Yeni şarkının video klibi Merve Hüriyet, yönetmenliğinde çekildi.
“Hadi Baştan” ilhamını ikinci şanslardan alıyor. Bizlere tatlı bir tanışmanın yarattığı heyecanla yapılabilecek hataları görmezden gelerek, baştan başlamanın hikâyesini anlatıyor.
Hadi Baştan’ın aranjesi Yiğit Avcı, mix ve masteringi ise Emre Kaya tarafından yapıldı.
Avrupa Müzik markası ile 3 Eylül Cuma günü yayımlanan “Hadi Baştan”ı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.
Hadi Baştan Şarkı Sözleri
Birdenbire karşıma çıktın bir arkadaş davetiyle
Hiç aklımdan bile geçmezdi etkileneceğim böyle
Nasıl güzel uydu sohbet
Nasıl güzel oldu her şey birden
Yine de eline hâkim
Tutmasaydın keşke
Ah hadi baştan
Biraz da yavaştan
Hadi baştan
Ama bu sefer akıllan
Karşımda tam benlik bir adam
Baldan tatlı gülmesiyle
Hiç aklımdan bile geçmezdi
Etkileneceğim böyle
Nasıl güzel tuttu muhabbet
Nasıl güzel oldu her şey birden
Yine de sakin kalıp
Bekleseydin keşke
Baştan, yavaştan, akıllan sen
Nasıl güzel tuttu muhabbet
Bir enerji çıktı içimizden hayret
Yine de diline hâkim