Ebru Severtürk kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Ebru Sever Türk, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videolarla viral olan isimlerden biri. Peki, Ebru Sever Türk kimdir?

EBRU SEVER TÜRK KİMDİR?

Moda tasarımı, dikiş, marka danışmanlığı, stil danışmanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunan Ebru Sever Türk, sosyal medyaya ilk giriş amacını kendi tasarladığı ürünleri satmak olarak ifade ediyor. Ancak daha sonra markalardan gelen talep doğrultusunda üretimden vazgeçen Ebru Sever Türk, markaların reklamlarını yapmaya başlamıştır.

Muhafazakar camiaya hitap eden moda giysilerinin tanıtımı kısa sürede sosyal medya platformları üzerinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmasını sağlamış ve daha sonra YouTube üzerinden de paylaşımlar yapmaya başlamıştır.Bu yazımızda da diğer yazılarda olduğu gibi kendisi hakkında merak edilenleri başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız.

EBRU SEVER TÜRK KAÇ YAŞINDA?

Ebru Sever Türk ile ilgili olarak merak edilen en önemli konu başlıklarından biri kaç yaşında olduğudur. 6 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Ebru Sever Türk şu anda 35 yaşındadır.

EBRU SEVER TÜRK NERELİ?

Sosyal medya platformu YouTube'da kendi ismi ile yayın yaptığı kanalda memleketi olan Rize'yi ziyaret etmiş ve bu ziyaretteki anılarından bir kolaj yapmıştır. Yani Ebru Sever Türk aslen Rizelidir.

EBRU SEVER TÜRK ÖZEL HAYATI

15 yıllık evli olan Ebru Sever Türk'ün 8 kardeşinden biri kendisi gibi fenomen olan Sena Sever'dir.

15 yaşında Osman Salih isminde bir oğlu olan Ebru Sever Türk'ün eşinin ismi de Ahmet Türk'tür. Türk, Tevalli Bahçe Mobilyaları'nın sahibidir. Aynı zamanda Rizelidir.

Ebru Sever Türk'ün kızkardeşi Sena Sever de bir instagram fenomeni.

EBRU SEVER TÜRK INSTAGRAM HESABI

Ebru Sever Türk'ün Instagram üzerinde 800 bine yakın takipçisi bulunuyor. YouTube üzerinde de 8 binden fazla abonesi bulunuyor.