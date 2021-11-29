Ebru Şallı gözyaşları içerisinde babasını uğurladı

Ünlü manken, sunucu Ebru Şallı, babasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Kanser tedavisi gören Şükrü Şallı, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik Sudi Özkan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ünlü menken Ebru Şallı’nın babası 64 yaşındaki Şükrü Şallı, dün gece evinde vefat etti. Uzun süredir Akciğer kanseri ile mücadele eden Şallı, kansere yenik düştü. Dün gece evinden uyurken bir anda fenalaşan Şallı, uykusunda vefat etti.

Babasını gözyaşları içerisinde uğurladı

Babasının ölüm haberini alan Ebru Şallı büyük üzüntü yaşadı. İstanbul’da ölüm haberini alan Şallı, ilk uçakla Bodrum’a geldi. Güvercinlik Mahallesindeki baba ocağına gelen Şallı, babasını son yolculuğuna uğurladı. Şükrü Şallı, Güvercinlik Mahallesinde bulunan Sudi Özkan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Mumculardaki Yeniköy Mezarlığına defnedildi.

Babasının tabutuna dokunan Şallı, gözyaşlarını tutamadı.

Ebru Şallı, babasının kanser hastası olduğunu ifade ederek, “Akciğer kanseriydi maalesef, dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı. Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten çok iyi bir insandı babam, uyurken olması açıkçası mutlu etti beni. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, her gün konuşurduk babamla” dedi.