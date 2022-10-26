Ebru Şallı'dan 'şiddet' iddialarına tokat gibi cevap!

Ebru Şallı yaptığı açıklamada: "Artık bişey yazmak ve açıklamak istemiyorum. Ben açıklamamı yaptım. Bunun üzerine birilerini yayına bağlayıp devam etmek nedir yaa? Beni çagırdınız heryere çıkmam için , çıkmıyorum çünkü anlatıcak bişeyim yok! Sordunuz ben de açıklamamı yaptım. Bitti konu kapandı! Siz aile değil misiniz? Aile arasında, karı koca arasında tartısma da olur, fikir ayrılıklar' da olur. Sizde olmuyor mu hic? Yoksa robot gibi mi yasıyorsunuz anlamadım! Şiddet görsem zaten söylerim ayrıca şikayetimi de yaparım.Annem yapsa onu da şikayet ederim. listediginiz Ebruyu daha cok üzmekse oldu ! Basardınız! Yaaaa hanginiz z benim yasadıgım emsali olmayan acıyı yasadı ? Ve bu acıya kim katlanabilir? Hiç mi empati yapamıyorsunuz? Evladını kaybetmiş bi anne var karsınızda! Asıl şiddeti siz uyguluyorsunuz bana ! Artık herkes bi kendine gelsin!" ifadelerini kullandı.