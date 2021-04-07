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Ebru Şallı: Çocukların yeri TikTok değil

Ebru Şallı, Demet Akalın'ın kızı Hira'nın TikToker’lara 7 bin TL kaptırdığı iddiasıyla ilgili sorulara da yanıt verdi.

Magazin 07.04.2021, 11:29
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Ebru Şallı: Çocukların yeri TikTok değil

Eşi Uğur Akkuş ile Maldivler tatilinden yeni dönen Ebru Şallı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Şallı'ya, Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira'nın bir TikTok fenomenine 7 bin TL göndermesi hakkında ne düşündüğü soruldu.

ANNE VE BABALARA TAVSİYELER VERDİ

"TikTok'lar bence çocukların yeri değil." diyen Şallı, "Oğlumun Instagram'ı yok. Çok şükür kitap okuyabilen, spor yapan bir çocuk yetiştirdim. Sosyal medyada hepimiz varız ama çocukların çok küçük yaşlarda TikTok'larda olması bana fazla geliyor. Anne-babalara şunu önerebilirim; çocukları daha çok spora, kitaba yönlendirsinler. Ayrıca çocuklar, çocukluklarını yaşamalı." dedi.

(Ensonhaber)

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