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Ebru Şahin, Cedi Osman'a aşkını haykırdı

Hercai'nin güzel yıldızı Ebru Şahin, sosyal medyada hesabından Cedi Osman'ın doğum gününü kutladı.

Magazin 08.04.2021, 12:33 08.04.2021, 12:36
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Ebru Şahin, Cedi Osman'a aşkını haykırdı

Basketbolcu Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin, sosyal medyada yine gündem oldu.

"GÜNEŞ IŞIĞIM"

Şahin, sevgilisi Cedi Osman'ın doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Sen yanımdayken her şey kolay. İyi ki doğdun güneş ışığım."

"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEYSİN"

Cedi Osman'da sevgilisi Ebru Şahin'in jestine kayıtsız kalmadı. Cedi Osman ise 'Sen benim başıma gelen en güzel şeysin! Mutluluk sebebimsin. Seni çok seviyorum' diye yanıt verdi.

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