Ebru Polat: Vazgeçince deli numarası yapıyorum

Şarkıcı Ebru Polat, Instagram sayfasında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

- Bir erkeğe vazgeçtiğini nasıl hissettirirsin?



Direkt deli numarası yapıyorum. Ya da hep böyle sorunlu pozları veriyorum. Zaten sorunlu bir insanla kimse kalmak istemiyor. Emin ol ki, sen iyiyken herkes yanında. Problemin, derdin sıkıntın varsa herkes kaçıyor. Kolaylıkla bir erkeği kaçırmanın yolu.

- Sizi ne zaman gelinlikle göreceğiz?



Beni gelinlikle görüp ne yapacaksınız. Evlensem ne olacak, evlenmesem ne olacak? Boyun göğe mi erecek? İnsanlar bence çocuk yapmak istiyorsa evlenmeliler. Çocuk yapmak istemiyorsan evlensen de olur, evlenmesen de diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış olabilir.

- Nasıl bu kadar güçlü olabiliyorsunuz?



Çünkü güçlü olmaktan başka çarem yok. Alternatif yok ki... Güçlü olmak zorundasın. Senin de güçlü olmaktan başka çaren yok. Sen kendine değer vermezsen, güçlü hissetmezsen kimse sana değer vermez ve zayıf olduğun için seni ezerler.

- En büyük korkunu bize itiraf et!



En büyük korkum mu? Yok... Sadece Allah!

"SONUNDA EVLENECEĞİZ GALİBA"



Polat, geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşını soran muhabirlere, "Kendisi benim sevgilim, uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; en iyi sevgili, eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" cevabını vermişti.



Tolgahan Yıldız, "Ebru hanıma evlenme teklif ettiniz mi?" sorusuna, "Üç yıldır Ebru'ya evlenme teklif ediyorum, sonunda evleneceğiz galiba" demişti.