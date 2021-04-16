Ebru Gündeş: Reza beni aldatıyor

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Reza Zarrab’la 2010’da dünyaevine girmişti. Çiftin 2011 yılında da Alara ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

NEW YORK'A GİTTİ

2016 yılında Maimi'de tutuklanan Zarrab’ın ABD’nin İran’a yönelik ambargosunun delinmesinde rol oynadığı, aracılık yaptığı iddia ediliyordu. Tutuklanan Zarrab, 1 yıl sonra itirafçı oldu ve serbest kaldı. Zarrab, eşi ve kızı Türkiye’de olmasına rağmen New York’ta yaşamaya başladı.

EBRU AMERİKA'YA YERLEŞMEDİ

Bu olaylardan sonra araları bozulan çiftin, evliliği kurtarmak için çok uğraştığı ancak başarılı olmadığı öğrenildi. Gündeş, Zarrab'ın Amerika'ya yerleşin isteğini geri çevirince ipler iyice koptu.

BODRUM'DA BOŞANACAK

Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi’ni tercih etti.

"BAŞKA KADINLAR VAR"

Gündeş, dava dilekçesinde evlilik birliğinin onarılamaz bir şekilde temelinden sarsıldığına vurgu yaparak boşanmak istediğini dile getirdi. Sanatçı, kızı Alara’nın velayetini de talep etti.

"ALDATILDIM"

Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi.

2 AY ÖNCE REZA'NIN YANINA GİTTİ

Gündeş, en son 2021 Şubat ayında kızıyla Reza Zarrab’ın yanına gitti. Gündeş, dilekçede eşiyle aynı evde, fakat ayrı odada kaldığını vurguladı.

(Ensonhaber)