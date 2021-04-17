Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma davasında Hadise bombası

11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarrab’dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etti

Ebru Gündeş’in 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab’a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açması gündeme bomba gibi düştü. Gündeş, Reza Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.

Haberin dün Hürriyet gazetesinde Toygun Atilla imzasıyla yayımlanmasının ardından magazin kulisleri hareketlendi. Gündeş ile “O Ses Türkiye” yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan, programda ve ev ortamında da sürekli bir arada olan Hadise’nin Zarrab ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

AVRUPA’DAN MIAMI’YE

Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre Hadise ile Reza Zarrab, Amerika’da birçok kez bir araya geldi. En son 2019 yılında Amerika’ya giderek orada görüşen ikilinin aralıklarla birkaç kez Amerika’da buluştuğu iddialar arasında. Hadise’nin Miami’ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edildi. Şarkıcının Avrupa aktarmalı Miami’ye uçtuğu, Türk vatandaşları tarafından görüntülenmemek için büyük bir özen gösterdiği konuşuluyor.

İDDİA: MIAMI'DE BULUŞTULAR

Hadise ile Reza Zarrab’ın Miami’de birçok kez bir araya geldiği iddia edildi. Türk vatandaşlara görünmemek için Avrupa aktarmalı olarak Miami’ye giden Hadise’nin Zarrab ile birlikte olduğu anlarda da görüntü vermemek için yoğun çaba sarf ettiği konuşuluyor.

NEW YORK'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Reza Zarrab, Eylül 2018’de New York’ta bir restoranda bir kadınla görüntülenmişti. O kadın, Ebru Gündeş fanı ve bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgün’dü. Gündeş, dava dilekçesinde ‘başka kadınlarla ilişkisi var’ diyerek Zarrab’ın bu fotoğrafını da dilekçeye ekledi.

LÜKS KIYAFETLER ZARRAB’IN HEDİYESİ

Hadise, Amerika’dan dönerken dünyaca ünlü markalardan kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği konuşulanlar arasında. Hadise’nin “Küçük Bir Yol” şarkısının klibinde giydiği, Zarrab’ın da hediye ettiği söylenen Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı. Zarrab’ın Hadise’ye pırlanta hediyeler aldığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

O SES’TE NE OLACAK

Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ebru Gündeş’in Hadise ile dostluğuna son verdiği öğrenildi. En son “O Ses Türkiye”de Hadise ile birlikte yılbaşı gecesi jüri koltuğuna oturan Gündeş’in olayı öğrendikten sonra yarışmada jüri koltuğunda oturup oturmayacağı merak konusu. Yeni dönemde programa devam edildiği takdirde iki isimden birinin ekranda olmayacağı konuşuluyor.

GAZETEDEN ÖĞRENDİ

Ebru Gündeş’in 11 yıllık evliliğini bitirmek için açtığı boşanma davasını Türkiye dün Hürriyet’ten öğrendi. Boşanma davasını Hürriyet’ten öğrenenlerden biri de halen ABD’de bulunan Reza Zarrab oldu. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Zarrab ve avukatları sabahın erken saatlerinden itibaren uzun telefon görüşmeleri yaptı.

Bu görüşmeler sonunda, Reza Zarrab’ın avukatı Buğra Akyol, Bodrum Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe yazdı. Dilekçede, boşanma davasını yürüten Bodrum Aile Mahkemesi’nin yetkisiz, tebligat adresinin ise geçersiz olduğu öne sürüldü. Reza Zarrab’ın Türkiye’ye dönmemesinin zorunluluktan kaynaklandığı vurgulanarak, hakkında devam eden yasal süreçten ötürü ABD’yi terk edemediği öne sürüldü.

DİLEKÇEDEKİ İDDİALAR

Ebru Gündeş’in ‘hile yaptığı’ ve yargıyı yanılttığı ifade edilen dilekçede şu iddialar öne sürüldü:

"Ebru Gündeş, hileli hareketlerle yetki gaspı yaptı, yargıyı yanılttı."

"İstanbul’da yaşayıp burada ikamet etmesine rağmen hile ile adresini Bodrum’a aldırttı."

"Kızları Alara’nın halen ikamet adresinin İstanbul’da Ebru Gündeş’in de Bodrum’da görünmesi bunun açık göstergesidir."

"Tüm bunlar, salt boşanma davasında yetkili bir mahkeme yaratmak amacıyla yapılmış hileli bir işlemden ibarettir."

