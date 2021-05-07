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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşandı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, "Beni aldattı" dediği 11 yıllık eşi Reza Zarrab'dan resmen boşandı.

Magazin 07.05.2021, 22:31
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşandı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçen ay Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvurarak 11 yıllık eşi Reza Zarrab’a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Ünlü şarkıcının dava dosyasına giren ihanet iddiaları çok konuşulmuştu.

TEK CELSEDE BİTTİ

Çekişmeli olarak başlayan dava, ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı. İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

ABD'YE GİTTİ

10 yaşındaki Alara’nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab’ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara’yı ABD’nin New York kentinde yaşayan Zarrab’ın yanına götürdü.

OTELDE KALDI

Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York’a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab’ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği iddialar arasında.

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