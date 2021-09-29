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Ebrar ve İmge'den Venedik pozu

Kariyerine İtalyan ekip Igor Gorgonzola Novara'da sürdüren Ebrar Karakurt, Instagram hesabından kız arkadaşı İmge ile bir fotoğrafını paylaştı...

Magazin 29.09.2021, 16:24 29.09.2021, 16:27
Ebrar ve İmge'den Venedik pozu

İtalya'nın Igor Volley Novara takımında forma giyen Ebrar Karakurt, Instagram paylaşımları dikkat çekmeye devam ediyor.

Kariyerine İtalyan ekip Igor Gorgonzola Novara'da sürdüren Ebrar Karakurt, Instagram hesabından kız arkadaşı İmge ile bir fotoğrafını paylaştı.

Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki milli voleybolcu, İtalya'dan ilgi çekici fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi.

Ebrar ve İmge çifti Venedik'ten özel bir paylaşım yaptı.

İşte o fotoğraf:

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