Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı smaçörü ve 18 numarayı giyen oyuncusu Ebrar Karakurt'un, kız arkadaşıyla barışmasının ardından yan yana poz verdikleri fotoğrafını paylaşınca bir kesimin tepkisini çekmişti. Bunun üzerine genç voleybolcu için sosyal medyadan binlerce destek paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımlara son olarak takım arkadaşı Naz Aydemir Akyol da katıldı. Akyol yaptığı açıklamada, "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır!" dedi.

"O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar"

Akyol paylaşımının tamamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!"

Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı

Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla başarılı bir performansa imza atan ve sampatik tavırlarıyla birçok sporseverin beğenisini kazanan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Bu paylaşım sonrası yıldız voleybolcuya tepki gösterenler de oldu.

Ebr ar Karakurt'a gösterilen tepkilerin ardından sosyal medyada yıldız voleybolcuya adeta destek mesajları yağdı. Binlerce insan genç voleybolcu adına paylaşımlar yaptı.

Hayranları 'kıskandık' dedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarındaki performansıyla gündemden düşmeyen ve hayatı çok merak edilir hale gelen başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. Maçtaki sevinç kutlamaları ve özgüvenli duruşuyla sosyal medyada ön plana çıkan Karakurt'un hayranları ise 'kıskandık' notuyla paylaşımlar yaptı

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge kim?

'Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim' sorusu son günlerde sosyal medyanın en merak ettiği konulardan biri... Kadın voleybol Milli Takım'da 18 numaralı formayı giyen başarılı smaçör Ebrar Karakurt kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da merak konusu... Ebrar Karakurt sevgilisi İmge kim diye merak edenler sosyal medyada çoğunlukta..

Ebrar'ın son olarak yaptığı paylaşım 16 saatte tam 163 bin beğeni alırken fotoğrafa da çok sayıda yorum yapıldı. İkilinin son zamanlarda aralarının küskün olduğu da bu fotoğrafın barışmayı sembolize ettiği şeklinde yorumlara neden oldu. Ebrar Karakurt'un sarışın sevgilisinin adının İmge olduğu biliniyor ancak henüz hakkında daha detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Ebrar Karakurt'a o paylaşımın ardından sosyal medyada destek yağmıştı.