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Dzanan Musa ve Adna Ducanovic'in kahvaltı keyfi
Anadolu Efes basketbol takımının oyuncusu Dzanan Musa ve sevgilisi Adna Ducanovic önceki gün gazetecilerin objektifine yansıdı. İkili, bir restorana oturup kahvaltı yaptı.
Magazin 18.03.2021, 11:37
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Anadolu Efes basketbol takımının yıldızı Dzanan Musa, önceki gün kız arkadaşı Adna Ducanovic ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlere poz veren 21 yaşındaki basketbolcu ve kız arkadaşı, bir restorana geçip baş başa kahvaltı yaptı.
Musa ve Ducanovic, daha sonra oradan ayrıldı.
Kaynak: haberturk.com