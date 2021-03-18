Dzanan Musa ve Adna Ducanovic'in kahvaltı keyfi

Anadolu Efes basketbol takımının yıldızı Dzanan Musa, önceki gün kız arkadaşı Adna Ducanovic ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlere poz veren 21 yaşındaki basketbolcu ve kız arkadaşı, bir restorana geçip baş başa kahvaltı yaptı.

Musa ve Ducanovic, daha sonra oradan ayrıldı.

Kaynak: haberturk.com