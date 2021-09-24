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DUYGU SOYLU'DAN YENİ KLİP “ŞIMART BENİ”

İlk albümü "Kara Elmas"ı geçtiğimiz sene yayınlayan Duygu Soylu'nun ikinci klibi; sözleri ve düzenlemesi Kenan Doğulu'ya, müziği ise Kenan Doğulu ile Devrim Karaoğlu'na ait olan "Şımart Beni"yle geliyor!

Magazin 24.09.2021, 09:21
DUYGU SOYLU'DAN YENİ KLİP “ŞIMART BENİ”

Tuşlu çalgılarda Muzaffer Nezihi Egelioğlu, davulda Nedim Ruacan, elektrik gitarda Gökay Semercioğlu, elektrik bas gitarda Buğra Kılıçak, perküsyonda Abbas Karacan, trompette Tolga Bilgin ve trombonda Burak Dursun gibi isimlerin yer aldığı şarkıda synthesizer ise Kenan Doğulu tarafından çalındı. 

Yönetmenliğini İpek Ural ile Eymen Topçuoğlu'nun birlikte üstlendiği "Şımart Beni"nin video klibi, İstanbul'daki caz kulübü The Badau'da çekildi. Yapımcılığı Hande Yılmaz ile Ali Demirel tarafından yapılan klibin yazı tasarımı ise Mustafa Tapik'e ait.

“Şımart Beni”, Doğulu Music tarafından 24 Eylül tarihinde tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

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