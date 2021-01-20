Duygu Serap Salman kimdir

Survivor Duygu, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. DuyguSerapSalman kullanıcı adıyla instagram'da 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgilenen Duygu Serap Salman aynı zamanda dansçıdır.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğan Duygu Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu İstanbul'da yaşıyor ve Altı yaşından beri sporla ilgileniyor.