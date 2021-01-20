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Duygu Serap Salman kimdir
Survivor Duygu'nun hayatı son bölümde merak konusu oldu. Survivor Duygu Serap Salman yarışmaya katılmasıyla araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Yapmış olduğu sporlar dolayısıyla yarışmada iddialı isimler arasında yer alan Duygu Serap Salman, izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacı oldu. Son bölümde sakatlanan Duygu ekran başındakileri korkuttu. Peki, Survivor Duygu Serap Salman kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Magazin 20.01.2021, 13:37
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Survivor Duygu, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı. DuyguSerapSalman kullanıcı adıyla instagram'da 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır. Crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgilenen Duygu Serap Salman aynı zamanda dansçıdır.
SURVİVOR DUYGU KİMDİR?
19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğan Duygu Yeni Levent Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. Savaşçı, başarmayı seven, çalışkan bir insan olduğunu ifade eden Survivor Duygu İstanbul'da yaşıyor ve Altı yaşından beri sporla ilgileniyor.