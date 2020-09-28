Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisi kadrosunda yer alan Duygu Sarışın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Duygu Sarışın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir'lidir. Babası eski Konak Belediye Başkanı Ahmet Sarışın'dır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler alan Duygu Sarışın, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmıştır.

2011 yılında Cennetin Sırları dizisi ile televizyon dünyasına adım atmış; İçerde, İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde rol almıştır.

Duygu Sarışın şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde rol almaktadır. Duygu Sarışın, 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Yay burcudur.

Duygu Sarışın’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (TV Dizisi)

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – İçerde (Sema) (TV Dizisi)

2016 – Kaçın Kurası (TV Dizisi)

2015 – Kaçak Gelinler (Hülya) (TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Damla) (TV Dizisi)

2013 – Güneşi Beklerken (TV Dizisi)

2011 – Cennetin Sırları (Meltem) (TV Dizisi)