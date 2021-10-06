DUYGU ÖZASLAN PARIS FASHION WEEK LE DÉFİLÉ PODYUMUNDA!

Güzellik ve moda dünyasının merakla beklediği Paris Moda Haftası’na “Le Défilé L’Oréal Paris” damgasını vurdu. Paris Moda Haftası’nın resmi ortağı L’Oréal Paris, güçlenmiş ve kapsayıcı bir güzellik vizyonuna övgüde bulunarak podyumda kadınların güçlendirilmesine verdiği desteği vurguladı. Dünya çapından pek çok tanınmış sözcüyü bir araya getiren L'Oréal Paris'in ilham verici sloganı “Çünkü Buna Değerim”in 50. yıl dönümü bağlamında bireysel değer hakkında güçlü bir feminist ifade ve markanın dünya çapında tüm kadınları destekleme taahhüdü yankılandı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Le Défilé’ye Türkiye’den sosyal medyanın çok takip edilen ismi Duygu Özaslan katıldı.

Feminen ve feminist bir marka olarak L'Oréal Paris, bu senenin "Le Défilé L'Oréal Paris" konseptini tipik moda şovlarının formatından cesur bir şekilde ayrılarak öz değer, hareket özgürlüğü ve kendini ifade etme ana temasını güçlendirdi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilk kez kabul edildiği Parvis des Droits de L'Homme'de düzenlenen defilede birçok ülkede uygulanan “StandUp – Sokak Tacizine Karşı Dur” eğitim programı için çağrıda bulunuldu.

Kadın Sözcülerden Oluşan Güçlü Kadro Podyumda Yer Aldı

İlk kez Le Défilé podyumunda yürüyen Gemma Chan, Katherine Langford, Yseult, Camille Razat, Nidhi Sunil, Jaha Dukureh, Bebe Vio ve zamansız güzelliğiyle podyumda yerini alan Helen Mirren gibi isimlerin yanı sıra izleyicileri büyüleyen Duygu Özaslan’ın makyajı L'Oréal Paris’in global makyaj direktörü Val Garland tarafından yapıldı. Özaslan’ın mat ve pürüzsüz yüz makyajına feminenliği temsil eden dikkat çekici kırmızı ruj eşlik etti. Kıyafeti ve makyajıyla kusursuz bir görünüm yansıtan Duygu Özaslan, “Paris Moda Haftası’nda kadınların hareket özgürlüğünü vurgulamak için düzenlenen bir defilede yer almaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Kadınların gücü ve çeşitliliğini kalbine koyan bu gösteri ile çok büyük kitlelere ulaşılacağına inanıyorum. Evrensel güzellik ve moda arasındaki sinerjiyi benimseyen bir defilede pek çok tanınmış isimle birlikte podyumda yürümek heyecan verici.” dedi.