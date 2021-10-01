DUYGU ÖZASLAN, LE DÉFİLÉ PODYUMUNDA DÜNYA STARLARIYLA BİR ARADA

Paris Moda Haftası’nda güzellik ve moda dünyasını bir araya getirecek “Le Défilé L’Oréal Paris” için geri sayım başladı! Dünya çapında pek çok başarılı ve ünlü ismi birleştirecek açık hava defilesine Türkiye’den, sosyal medyanın çok takip edilen ismi Duygu Özaslan katılım gösterecek.

“Le Défilé”, markanın ikonik sloganı “Çünkü Biz Buna Değeriz”in 50.yıl dönümünün kutlanacağı ve hareket özgürlüğünü, kendini ifade etmeyi, kadın olmayı kutlayan cesur yönü ile geçtiğimiz senelerden farklılaşıyor. Gösterinin teması; L'Oréal Paris'in dünya çapındaki tüm kadınları destekleme taahhüdüne odaklanıyor. Markanın kalbindeki bu değer, evrensel bir sorun haline gelen sokak tacizine karşı durmak için “StandUp – Sokak Tacizine Karşı Dur!” eğitim programıyla daha da somutlaşıyor.

Olağanüstü bir sözcü grubunu birleştiren “Le Défilé L’Oréal Paris” podyumunda boy göstermeye hazırlanan Duygu Özaslan, “Bu anlamlı defilede yer almak benim için çok gurur verici. Yıllardır takip ettiğim Paris Moda Haftası’na güzellik ve moda tutkumun yanında tüm kadınlar adına önemli bir sorumluluk üstlenerek katılıyorum. Katherine Langford, Helen Mirren, Camila Cabello ve Cindy Bruna gibi isimlerle aynı podyumu paylaşacak olmak çok heyecan verici.” dedi.

“Le Défilé”, L’Oréal Paris’in sosyal medya kanalları aracılığıyla dünya çapında 30'dan fazla ülkede yayınlanacak.