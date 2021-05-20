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Duygu Özaslan dalga konusu olmaktan kurtulamadı! Sevgilisiyle pozuna yorum yağdı
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, tam kapanmanın sona ermesinin ardından soluğu tatilde aldı. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozu veren ünlü fenomen yine dalga konusu olmaktan kurtulamadı.
Magazin 20.05.2021, 15:38
YouTube kanalındaki makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, tam kapanmanın sona erdiği 17 Mayıs günü uçağa atlayarak güney sahillerine gitti.
Sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatile çıkan Özaslan, plajda çekilen bikinili fotoğrafını "Yaz resmi olarak başlamıştır" notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.