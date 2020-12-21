Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı: Listede 8 Türk erkeği var

Herkesin büyük bir merakla açıklanmasını beklediği en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu. Top Beauty World tarafından düzenlenen listede 8 Türk'ün bulunması da dikkat çekti.

İşte Top Beauty World 2020 listesinde yer alan 8 Türk:

96. Burak Tozkoparan;

91. Burak Özçivit;

89. Can Yaman;

82. Uraz Kaygılaroğlu;

68. Barış Arduç;

38. Kerem Bursin;

33. Kıvanç Tatlıtuğ;

17. Çağatay Ulusoy;

İLK 10'DA ASYALILAR VE AMERİKALILAR ÇOĞUNLUKTA

Dünyanın en yakışıklı erkekleri sıralamasında Asyalıların ve Amerikalıların çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı. Çinli Xiao Zhan'ın ilk sırada yer aldığı listede ikinciliği Güney Koreli Kim Taehyung aldı. Üçüncülüğe ise Hintli Shahrukh Khan oturdu.

Listedeki ilk 10 ise şöyle;